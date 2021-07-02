اللواء تلمساني يشرف على تخرج الدفعات بالمدرسة العليا للقوات الخاصة

أشرف اللواء عمر تلمساني قائد الناحية العسكرية الرابعة، اليوم الجمعة، على مراسم حفل تخرج الدفعات للسنة الدراسية 2020-2021. وجرى ذلك بالمدرسة العليا للقوات الخاصة ببسكرة/ن ع4، والتي حملت إسم الشهيد البطل ” رويجع أحمد “.

-الدفعة (51) دورة إتقان الضباط.

-الدفعة (26) دورة التطبيق للضباط.

-الدفعة (01) تكوين قاعدي أساسي.

-الدفعة (23) دورة مدرب مظلي.

-الدفعة (01) دورة القفز الحر والعملياتي.

-الدفعة (31) للأهلية العسكرية المهنية درجة ثانية .

-الدفعة (14) للأهلية العسكرية المهنية درجة ثانية (مكونين).

-الدفعة (23) للأهلية العسكرية للتربية البدنية المخصصة درجة ثانية.

-الدفعة (24) للأهلية العسكرية للتربية البدنية المخصصة درجة أولى.

-الدفعة (31) للشهادة العسكرية المهنية درجة ثانية، جدد.

-الدفعة (25) للشهادة العسكرية المهنية درجة ثانية، منحدرين من الصف.

وعرف الحفل إستعراض عسكري باهر أدته التشكيلات المتخرجة على وقع الموسيقى العسكرية تميز بالدقة في التنسيق وأبرز الاحترافية العالية التي بلغها المتربصون بحركات منسجمة ومتجانسة، عكست الجهود المبذولة طيلة فترة الدراسة والتكوين الميداني.

واختتم الحفل بتكريم عائلة الشهيد البطل ” رويجع أحمد “.