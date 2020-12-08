اللواء حاج لعروسي يشرف بوهران على افتتاح معرض تاريخي بمناسبة الذكرى 60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960

أشرف، اللواء حاج لعروسي جمال، قائد الناحية العسكرية الثانية، اليوم الثلاثاء، على مراسم افتتاح معرض تاريخي على مستوى مركز الإعلام الإقليمي “الشهيد محمد بوبرناس” بوهران، تحت عنوان “أطفال الجزائر… تضحيات جسام جيل بعد جيل”.

ويأتي هذا تخليدا للذكرى (60) لمظاهرات 11 ديسمبر 1960،

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن هذا المعرض، الذي عرف حضور جماهري متميز، تضمن عدة أجنحة خصصت لإحياء الذاكرة الوطنية من خلال تسليط الضوء على المساهمة الجبارة والفعالة لأطفال الجزائر في مختلف مراحل الكفاح،

بدءا من النضال إبان الثورة التحريرية المجيدة، ووصولا إلى مرحلة الاستقلال ومعركة العلم والعمل والبناء والتشييد.

كما تم عرض، بهذه المناسبة، فيلم وثائقي يبرز أهمية هذه المحطة التاريخية، والدور الهام الذي لعبه أطفال الجزائر إبان الثورة التحريرية المجيدة.