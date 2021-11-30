اللواء حسنات يشرف على افتتاح ملتقى بعنوان السيادة الرقمية في مواجهة قوة “GAFAM”

أشرف رئيس دائرة الاستعمال والتحضير بالنيابة اللواء بلقاسم حسنات، اليوم الثلاثاء، على مراسم افتتاح ملتقى معنون”السيادة الرقمية في مواجهة قوة GAFAM: التحديات والآفاق”.

بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، أين أكد في كلمته أن تنظيم الملتقى من سيسلط الضوء على مختلف جوانب الانتقال الرقمي.

وما ينجر عنه من انعكاسات على العلاقات الدولية وعلى مختلف القطاعات.

كما نوه بالدور الهام الذي يضطلع به الجيش الوطني الشعبي في مجال حماية السيادة الرقمية.

مضيفا، أن الجيش الوطني الشعبي لطالما كان في الصدارة حيث اضطلع ولا يزال بدور هام في حماية السيادة الرقمية للجزائر.

ليكون بذلك طرفا بارزا في المعادلة الرقمية خاصة في المرحلة المقبلة، من خلال الهيئات التابعة له.

والمكلفة بحماية المنظومة المعلوماتية الوطنية بالتنسيق مع مختلف الهيئات الوطنية المعنية.

وعرف هذا الملتقى العديد من المداخلات نشطها أساتذة ومختصون مدنيون وعسكريون.

تطرقوا فيها إلى المسائل المعاصرة في ميدان الجيوسياسية والسبل الكفيلة لتعزيز وضمان السيادة الرقمية.

يذكر أن هذا الملتقى نظمه المعهد العسكري للوثائق والتقويم والإستقبالية لوزارة الدفاع الوطني بالتنسيق مع مصلحة الدفاع السيبيراني.

ومراقبة أمن الأنظمة لدائرة الاستعمال والتحضير، العديد من المداخلات.

كما يهدف الملتقى إلى تحليل ومناقشة السلطة والاحتكار الذي تمارسه GAFAM على النطاق العالمي.

بالإضافة الى التدابير التي اتخذتها الدول لمواجهة الهجوم الذي يقوده عمالقة الانترنت.

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