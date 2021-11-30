اللواء حسنات يشرف على افتتاح ملتقى بعنوان السيادة الرقمية في مواجهة قوة “GAFAM”
أشرف رئيس دائرة الاستعمال والتحضير بالنيابة اللواء بلقاسم حسنات، اليوم الثلاثاء، على مراسم افتتاح ملتقى معنون”السيادة الرقمية في مواجهة قوة GAFAM: التحديات والآفاق”.
بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، أين أكد في كلمته أن تنظيم الملتقى من سيسلط الضوء على مختلف جوانب الانتقال الرقمي.
وما ينجر عنه من انعكاسات على العلاقات الدولية وعلى مختلف القطاعات.
كما نوه بالدور الهام الذي يضطلع به الجيش الوطني الشعبي في مجال حماية السيادة الرقمية.
مضيفا، أن الجيش الوطني الشعبي لطالما كان في الصدارة حيث اضطلع ولا يزال بدور هام في حماية السيادة الرقمية للجزائر.
ليكون بذلك طرفا بارزا في المعادلة الرقمية خاصة في المرحلة المقبلة، من خلال الهيئات التابعة له.
والمكلفة بحماية المنظومة المعلوماتية الوطنية بالتنسيق مع مختلف الهيئات الوطنية المعنية.
وعرف هذا الملتقى العديد من المداخلات نشطها أساتذة ومختصون مدنيون وعسكريون.
تطرقوا فيها إلى المسائل المعاصرة في ميدان الجيوسياسية والسبل الكفيلة لتعزيز وضمان السيادة الرقمية.
يذكر أن هذا الملتقى نظمه المعهد العسكري للوثائق والتقويم والإستقبالية لوزارة الدفاع الوطني بالتنسيق مع مصلحة الدفاع السيبيراني.
ومراقبة أمن الأنظمة لدائرة الاستعمال والتحضير، العديد من المداخلات.
كما يهدف الملتقى إلى تحليل ومناقشة السلطة والاحتكار الذي تمارسه GAFAM على النطاق العالمي.
بالإضافة الى التدابير التي اتخذتها الدول لمواجهة الهجوم الذي يقوده عمالقة الانترنت.
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عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اللواء بلقاسم حسنات رئيسا لدائرة الاستعمال والتحضير بالنيابة، خلفا للواء قايدي.
وأشرف على التنصيب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة.
زيادة على ذلك شغل اللواء بلقاسم حسنات سابقا منصب المفتش العام للحرس الجمهوري.
للتذكير، تم تعيين اللواء محمد قايدي رئيسا لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي, 7 أفريل 2020 خلفا للواء محمد بشار. وهذا بموجب مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية.
كما تضمن ذات المرسوم الموقع في 26 مارس 2020, إنهاء مهام رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي. ابتداء من 25 مارس 2020, اللواء محمد بشار.
وتم تعيين اللواء محمد قايدي في هذا المنصب بموجب مرسوم رئاسي صادر في نفس التاريخ.
ويتمثل دور دائرة الاستعمال والتحضير، في الإشراف على التنسيق والتحضير في أدقّ تفاصيل تحرّك كل القوّات البرّية الجوّية والبحرية.
يذكر أن الرئيس تبون قام شهر أوت الماضي بإجراء حركة في السلك العسكري، مسّت بعض قيادات القوات العسكرية للجيش الشعبي الوطني بمختلف النواحي العسكرية.
وأنهى الرئيس بمقتضى مرسوم رئاسي، نُشر في الجريدة الرسمية، مهام اللواء محمد بوزوين بصفته رئيسا لأركان القوات الجوية.
وعيّن الرئيس تبون، اللواء أحمد سالمي رئيسا جديدا لأركان القوات الجوية.
بالإضافة إلى ذلك، تم إنهاء مهام اللواء عمار زغيمي، بصفته قائدا لأركان الناحية العسكرية الرابعة. بموجب مرسوم رئاسي، وتعيين العميد سماعين شوابنة خلفا له.
كما أنهى رئيس الجمهورية، مهام اللواء عبد الحكيم مرغني، كنائب لقائد الناحية العسكرية الخامسة، وعين اللواء جعفر أوكيد خلفا له.
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