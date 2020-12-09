اللواء حمبلي يشرف على مراسم تسمية المجموعة الاقليمية لدرك ببرج بوعريريج باسم المجاهد “خلوي الطاهر”

ترأس اللواء حمبلي نور الدين قائد الناحية العسكرية الخامسة، اليوم مراسم حفل تسمية المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج باسم المجاهد المتوفى “خلوي الطاهر المدعو محمد الطاهر” في حفل ترأس مراسمه

وجاء هذا الحفل إحياء للذكرى الستين (60) لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 وتنفيذا لقرار القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وعرف الحفل حضور ضباط وإطارات الناحية والسلطات المحلية ليتم في الختام تسليم هدايا رمزية لعائلة الشهيد.

المجاهد المتوفى خلوي الطاهر ولد سنة 1923 ببلدية أولاد إبراهيم بولاية برج بوعريريج، التحق بصفوف الثورة التحريرية سنة 1955 كمسبل بالمنطقة، أين ساهم في عمليات التوعية.

كما ساهم المجاهد في التحسيس في صفوف الأهالي وغرس مبادئ ثورة التحرير نظرا لثقافته ومستواه التعليمي، ثم انضم لجيش التحرير الوطني سنة 1956 بالولاية الأولى،

وشارك في عدة عمليات عسكرية بالناحية الثالثة أين أصيب بجروح على مستوى الذراع الأيسر في معركة الطلبة في 21 جوان 1956.

بعد شفائه عاد الى العمل بالناحية الثالثة الى غاية أوت 1958، حيث القي عليه القبض وسجن بكل من باتنة، قسنطينة، سطيف ثم بمعقل قصر الطير.

بعد إطلاق سراحه في 18 أوت 1958 استمر في نضاله حيث عمل كإخباري بـرتبة ملازم الى غاية توقيف القتال بالناحية الثالثة، التحق البطل بالرفيق الأعلى يوم 03 مارس 2018.