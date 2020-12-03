اللواء حمبلي يشرف على مراسم تقديم التشريفات لجثمان الشهيد للماية سيف الدين

أشرف اللواء حمبلي نور الدين قائد الناحية العسكرية الخامسة، على مراسم تقديم التشريفات لجثمان الشهيد الرقيب الأول للماية سيف الدين.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، جرت هذه المراسيم، اليوم الخميس، بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي بقسنطينة.

أين أشرف اللواء حمبلي، على مراسم رفع جثمان الشهيد الرقيب الأول للماية سيف الدين.

وخلال هذه المراسم تم تقديم التشريفات لجثمان الشهيد الطاهرة، قبل نقلها على متن طائرة عسكرية إلى مقر عائلته بولاية المدية أين وورى جثمان الفقيد الثرى.

واستشهد الرقيب الأول، للماية سيف الدين، أمس الأربعاء، في العملية البطولية التي شهدتها بلدية العنصر بجيجل، والتي أفضت إلى القضاء على 3 إرهابيين واسترجاع أسلحة وذخيرة.