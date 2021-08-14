اللواء حمبلي يلقي النظرة الأخيرة على شهداء حرائق بجاية

قام اللواء حمبلي نور الدين، قائد الناحية العسكرية الخامسة، رفقة إطارات الناحية، صباح اليوم السبت، بإلقاء النظرة الأخيرة وترحم على أرواح 7 شهداء، قضوا خلال عمليات إخماد الحرائق بولاية بجاية، بالمستشفى الجهوي للجيش بقسنطينة.

وجاء ذلك، قبل توجيه الجثامين الطاهرة إلى ولاياتهم الأصلية عبر مختلف ولايات الوطن.

وتأتي هذه العملية، في إطار تشييع جثامين شهداء الواجب الوطني الذين استشهدوا أثناء مواجهة وإخماد الحرائق الإجرامية التي مست عديد ولايات الوطن.