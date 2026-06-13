اللواء سابع مبروك يُشرف على تخرج الدفعات بالمدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال

أشرف اللواء سابع مبروك، مدير الإعلام والإتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت، على مراسم حفل تخرج الدفعات للسنة الدراسية 2025 - 2026، بالمدرسة العليا العسكرية للإعلام والإتصال بسيدي فرج، الناحية العسكرية الأولى.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، استهل الحفل بتفتيش المربعات المتخرجة من طرف اللواء مدير الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي مرفوقا بقائد المدرسة.

ليؤدي بعدها الطلبة المتخرجون القسم، لتليها مراسم تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين. قبل أن يختتم الحفل باستعراض عسكري أدته الدفعات المتخرجة على أنغام الموسيقى العسكرية.

وعلى هامش حفل التخرج، قام اللواء والوفد المرافق له بزيارة الورشات العلمية والتاريخية المنظمة وتابع جانبا من مشاريع البحوث ومذكرات التخرج من تقديم الطلبة المتخرجين.

وفي الختام، كرم اللواء سابع مبروك، عائلة المجاهد المتوفى العميد “سي العربي سي لحسن” التي حملت الدفعات المتخرجة اسمه.