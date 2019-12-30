اللواء سعيد شنقريحة يترأس اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي

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اللواء سعيد شنقريحة يترأس اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي
بقلم نسرين محفوف

ترأس، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء سعيد شنقريحة اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي.

يأتي هذا عقب تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، ترأس اللواء سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اجتماعا لإطارات وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.

وحضر الاجتماع كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات، رؤساء دوائر وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، المديرون ورؤساء المصالح المركزية ورؤساء المكاتب.


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