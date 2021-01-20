اللواء سليم قريد في زيارة عمل وتفتيش للوحدات التابعة لمديرية الصناعات العسكرية بالناحية العسكرية الخامسة

قام اليوم اللواء سليم قريد مدير الصناعات العسكرية/ودو، بزيارة عمل وتفتيش للوحدات التابعة لمديرية الصناعات العسكرية بإقليم الناحية العسكرية الخامسة.

وحسب بيان وزارة الدفاع، استهلت الزيارة بعقد جلسة عمل مع اللواء حمبلي نور الدين قائد الناحية العسكرية الخامسة بمقر الناحية.

وتنقل بعدها اللواء رفقة العميد المدير العام لمجمع ترقية الصناعة الميكانيكية بعين أسمارة، إلى وحدة الإنتاج بشلغوم العيد ثم إلى وحدة الإنتاج بالمعذر بباتنة،

أين قام بتفقد لورشات الإنتاج وكذا معاينة تشكيلة من مختلف المنتوجات من وسائل الحماية وأغراض الأثاث والتخييم وغيرها.

وعلى هامش هذه الزيارة عقد عدة لقاءات توجيهية أسدى من خلالها جملة من التعليمات والتوصيات لمضاعفة الجهود، من أجل الرقي

بمستوى الإنتاج من حيث الجودة لتلبية احتياجات قواتنا المسلحة.