اللواء شنقريحة في زيارة إلى روسيا إبتداء من اليوم

يشرع اللواء السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، إبتداء من اليوم الثلاثاء، في زيارة إلى موسكو بروسيا.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تأتي هذه الزيارة إلى روسيا، لحضور النشاطات الرسمية بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 لعيد النصر، في الحرب الوطنية الكبرى 1941-1945.

وجاءت هذه الزيارة، بدعوة من الفريق أول شويغو سيرغي كوجوغيفيتش، وزير دفاع فدرالية روسيا.

هذه الزيارة، التي تندرج في إطار تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة لفدرالية روسيا، ستكون سانحة للطرفين من أجل تباحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.