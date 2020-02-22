اللواء شنقريحة في زيارة لدولة الإمارات إبتداء من اليوم

يقوم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء سعيد شنقريحة بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بداية من اليوم و إلى غاية 26 فيفري الجاري بدعوة من الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية.

وجاءت هذه الزيارة لحضور فعاليات الطبعة الرابعة لمعرضي “يومكس” (UMEX-2020) للأنظمة غير المأهولة وكذا “سيمتكس” (simTEX-2020) لأنظمة المحاكاة والتدريب، المزمع تنظيمهما من 23 إلى 25 فبراير 2020 بأبو ظبي.

هذه الزيارة، التي تندرج في إطار تعزيز أواصر الأخوة والصداقة والتعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الإماراتية، ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.