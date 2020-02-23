اللواء شنقريحة ونظيره الإماراتي يستعرضان مجالات التعاون بين الجيشين وآفاق تطويرها

شرع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء السعيد شنڨريحة، ابتداء من أمس السبت، في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، يأتي هذا بدعوة من الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية.

وحضر اللواء فعاليات الطبعة الرابعة لمعرضي “يومكس” (UMEX-2020) للأنظمة غير المأهولة.

وكذا “سيمتكس” (simTEX-2020) لأنظمة المحاكاة والتدريب، المنظم من 23 إلى 25 فيفري 2020 بأبو ظبي.

و لدى وصوله إلى مطار أبو ظبي، استقبل اللواء من قبل وزير الدولة مستشار الشؤون الرئاسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، اللواء فارس المزروعي.

وقبل افتتاح المعرض، حظي اللواء باستقبال رسمي بمقر قيادة الأركان العامة للقوات المسلحة الإماراتية، من قبل الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية.

حيث استمع إلى النشيدين الوطنيين للبلدين، واستعرض تشكيلات من القوات المسلحة الإماراتية، أدت له التحية الشرفية.

ليترأس بمعية مضيفه جلسة عمل حضرها عدد من ضباط الجيش الإماراتي وأعضاء الوفد الجزائري المرافق له.

واستعرض الطرفان مختلف مجالات التعاون بين الجيشين وآفاق تطويرها إلى ما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.

كما أبلغ اللواء، نظيره الإماراتي تحيات أفراد الجيش الوطني الشعبي إلى أفراد القوات المسلحة الإماراتية.

بعدها وبقصر المعارض، كان اللواء في مقدمة رؤساء الوفود التي استقبلها راعي الحفل، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث أبلغه تحيات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون.

وأكد شنقريحة، حرص رئيس الجمهورية، على توطيد التعاون الأخوي بين البلدين، بما يتوافق فعليا مع تطلعات الشعبين الشقيقين.

بعد ذلك طاف اللواء رفقة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمختلف أجنحة المعرض.

وكان لشنقريحة بعد ذلك لقاء رسمي مع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحضر اللقاء عن الجانب الجزائري سفير الجزائر بأبوظبي، وملحق الدفاع، وأعضاء الوفد المرافق.

وعلى الجانب الإماراتي، كل من اللواء فارس المزروعي، وزير الدولة مستشار الشؤون الرئاسية لدولة الإمارات، وسهيل المزروعي وزير الصناعة والطاقة، ومحمد أحمد البواردي، كاتب الدولة لشؤون الدفاع.

وخلال اللقاء، استعرض الطرفان حالة التعاون بين جيشي البلدين، خاصة في مجال الصناعات العسكرية التي شهدت تطورا ملحوظا، والتي تمثل نموذجا ناجحا للتعاون بين البلدين الشقيقين.