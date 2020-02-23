اللواء شنقريحة يشارك اليوم في فعاليات معرضي “يومكس” و”سيمتكس” بالإمارات

يشارك، اليوم الأحد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة، في فعاليات معرض “يومكس” و”سيمتكس” بالإمارات.

هذا وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن اللواء شنقريحة شرع منذ يوم أمس السبت في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعوة من الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية.

وأضاف البيان أن زيارة اللواء شنقريحة تأتي بهدف حضور فعاليات الطبعة الرابعة لمعرضي “يومكس” (UMEX-2020) للأنظمة غير المأهولة وكذا “سيمتكس” (simTEX-2020) لأنظمة المحاكاة والتدريب، التي ستنظم اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بأبو ظبي