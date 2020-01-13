اللواء شنقريحة يشرف على تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية غدا

يشرف يوم غد الثلاثاء، اللواء السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، على تمرين تكتيكي بياني بالذخيرة الحية، بالقطاع العملياتي “شمال شرق إن أمناس”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، سيجري التمرين، بميدان الرمي والمناورات التابع للقطاع العملياتي “شمال شرق إن أمناس”، وستقوم بتنفيذه وحدات اللواء 41 مدرع.

يأتي هذا التمرين، في إطار متابعة مدى تنفيذ برنامج سنة التحضير القتالي “2019_2020″، عبر كافة وحدات الجيش الوطني الشعبي وعبر كافة النواحي العسكرية، حسب ذات البيان.

وشرع اللواء السعيد شنڤريحة، بداية من اليوم، بزيارة عمل وتفتيش إلى وحدات الناحية العسكرية الرابعة بورقلة.

وإستهل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، زيارته، إلى الناحية من القطاع العملياتي “شمال-شرق” إن أمناس، أين سيشرف يوم غد الثلاثاء على تمرين تكتيكي بياني بالذخيرة الحية.

وتابع اللواء، خلال الاجتماع التحضيري، عرضا حول التمرين، قدمه قائد القطاع وقائد الوحدة المنفذة للتمرين، تضمن الفكرة العامة ومراحل التنفيذ.

وأكد اللواء شتقريحة، على أن إجراء هذا التمرين التكتيكي الاختباري، يندرج في إطار تنفيذ برنامج سنة التحضير القتالي “2019-2020″، ويمثل فرصة لتقييم المستوى المحقق.

مضيفا أن مشاركة قادة وأركانات وحدات اللواء 41 مدرع والوحدات المشاركة الأخرى، تعتبر فرصة لتبادل الخبرات والتنسيق والتعاون وتوحيد المفاهيم وفقا للأهداف المسطرة.

وأورد اللواء، أن إجراء مثل هذه التمارين البيانية، يهدف بالأساس إلى صقل معارف الأركانات في تحضير وتخطيط وتنظيم وتنفيذ مختلف الأعمال القتالية ووضعهم في جو المعركة الحقيقية.

بالإضافة إلى الرفع من قدرة الإطارات والأفراد، على التحكم في مختلف منظومات الأسلحة، يضيف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة.