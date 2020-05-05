اللواء شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية ببشار

أشرف، اليوم الثلاثاء، اللّواء السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، بميدان المناورات للقطاع العملياتي جنوب تندوف، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، تحت عنوان “الوفاء بالعهد” والذي يأتي تنفيذه في إطار تقييم المرحلة الثانية من برنامج التحضير القتالي لسنة 2019/2020.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فإن اللّواء رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، كان مرفوقا باللّواء مصطفى اسماعلي قائد الناحية العسكرية الثالثة.

حيث استمع في البداية إلى عرض قدمه قائد القطاع مدير التمرين، تضمن فكرة التمرين وأهدافه ومراحل تنفيذه، ليتابع بعدها مجريات هذا التمرين، الذي قامت بتنفيذه الوحدات العضوية للقطاع العملياتي جنوب تندوف.

حيث اتسمت كافة الأعمال القتالية باحترافية عالية في جميع مراحلها وبمستوى تكتيكي وعملياتي ممتاز، يعكس القدرات القتالية العالية للأطقم والقادة في كافة المستويات، خاصة ما تعلق منها بالاستغلال الأمثل للميدان والتنسيق العالي المستوى بين مختلف الوحدات المشاركة.

كما يعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية، ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموجودة في الحوزة، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج جد مرضية جسدتها دقة الرمايات بمختلف الأسلحة.

في نهاية التمرين، التقى اللّواء بأفراد الوحدات المنفذة للتمرين، مهنئا إياهم على الجهود المضنية التي بذلوها في تحضير وتنفيذ هذا التمرين، الذي كلل بالنجاح التام.

مؤكدا على أن التطور الفعلي والتحسن الحقيقي للمستوى، يستلزمان إيلاء أهمية قصوى، لتحضير وإجراء التمارين الاختبارية المختلفة المستويات والخطط.

عقب ذلك، قام اللّواء بتفتيش الوحدات المشاركة في هذا التمرين.

بذات المناسبة، قام اللواء بتفقد المستشفى الميداني ومعاينة مختلف التجهيزات الطبية التي يحوزها والوقوف على جاهزيته للتدخل إذا تطلب الأمر ذلك.

ليقوم بعد ذلك بزيارة بعض وحدات القطاع العملياتي جنوب تندوف.