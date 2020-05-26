اللواء شنقريحة يشرف على ندوة حول مواجهة فيروس كورونا

يشرف اللواء رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، غدا الأربعاء، على مراسم افتتاح فعاليات ندوة، بعنوان “الصمود في مواجهة جائحة كوفيد-19”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، ينظم هذه الندوة، المعهد العسكري للوثائق والتقويم والاستقبالية لوزارة الدفاع، على مستوى المدرسة العليا الحربية بتمنتفوست بالناحية العسكرية الأولى.

وتهدف هذه الندوة، التي ينشط فعالياتها مجموعة من الإطارات السامية للدولة وأساتذة جامعيين، إلى تسليط الضوء على التقلبات الجيوسياسية والإقتصادية الناجمة عن هذه الجائحة.

وكذا دور الجيش الوطني الشعبي، في تسيير الوضع الصحي.

فضلا عن ضرورة تحسيس المواطن بواجب المساهمة في مكافحة فيروس كورونا، وكذا مناقشة آليات التسيير الإستراتيجي للأزمة، لاسيما ما بعد “كوفيد-19”.

ويأتي ذلك، في إطار متابعة تطور الوضع الصحي المتعلق بجائحة فيروس كورونا.