اللواء شنقريحة ينصب رسميا القائد الجديد للقوات البرية

أشرف، اليوم الثلاثاء، اللواء شنقريحة على التنصيب الرسمي للقائد الجديد للقوات البرية.

أشرف اللواء السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة وبإسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على مراسيم حفل التنصيب الرسمي لللواء عمار اعثامنية قائدا للقوات البرية.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن وبعد مراسم الإستقبال وقف اللّواء، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، وقفة ترحم على روح الشهيد البطل “ديدوش مراد”، الذي يحمل مقر قيادة القوات البرية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأبرار.

وقام اللواء السعيد شنڨريحة، بتفتيش مربعات إطارات وأفراد قيادة القوات البرية المصطفة بساحة العلم، ليعلن بعدها عن التنصيب الرسمي للقائد الجديد اللواء عمار اعثامنية.

قائلا “باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 07 مارس 2020، أنصب رسميا اللّواء عمار اعثامنية قائدا للقوات البرية.وعليه، آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة. والله الموفق”.

ليشرف بعدها اللّواء رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة على مراسم تسليم العلم الوطني.