اللواء شنقريحة يهنئ الجيش الوطني الشعبي بمناسبة الشهر الفضيل

هنأ اللواء السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة إلى كافة الضباط وضباط الصف ورجال الصف والمستخدمين المدنيين، بمناسبة حلول شهر رمضان.

وبهذه المناسببة وجه اللواء شنقريحة رسالة لكافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي قدم فيها أحر التهاني وأطيب الأماني، لهم ولعائلاتهم بموفور الصحة والهناء.

كما جاء في الرسالة وتشاء الأقدار أن يهل علينا شهر رمضان هذا العام في ظل الظرف الخاص الذي تعيشه بلادنا ومعظم بلدان العالم.

وذلك إثر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، حيث اتخذت الدولة الجزائرية كافة الإجراءات والتدابير الوقائية الكفيلة بالحد من انتشاره ومعالجة المصابين.

وعلاوة على التكفل بالجانب الاجتماعي للمواطنين من ذوي الدخل الضعيف والشرائح الهشة من المجتمع.

واشار اللواء إلى أن الجيش كان السباق في اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية المادية والبشرية اللازمة، للحيلولة دون انتشار هذا الفيروس في صفوف قواته.

واشاد اللواء بالعمل الجبار الذي قامت به أطقم القوات الجوية في إقامة جسر جوي بين بلادنا والصين الشعبية، لنقل المعدات والتجهيزات الطبية، في وقت قياسي.

وفي الاخير حرص اللواء التذكير بوجوب التقيد بكافة التعليمات المتعلقة بالوقاية من هذا الفيروس.