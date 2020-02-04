اللواء شنڤريحة يؤكد على أهمية التحضير القتالي والمتواصل

أكد، رئيس أركان الجيش الوطني بالنيابة، اللّواء السعيد شنڤريحة، على ضرورة إيلاء التحضير القتالي الفعّال والمتواصل أهميته القصوى.

ووقف اللّواء شنقريحة،على سير التدريبات المندرجة في إطار تنفيذ برنامج التحضير القتالي السنوي 2019/2020، بالقطاع الفرعي لحاسي تيريرين لعين قزام.

وقال شنقريحة، إن إجراء مثل هذه التدريبات التحضيرية، يمثل فرصة لتقييم المستوى المحقق.

“كما تعتبر مشاركة قادة وأركانات الوحدات المشاركة في هذه التدريبات، فرصة لتبادل الخبرات والتنسيق والتعاون وتوحيد المفاهيم وفقا للأهداف المسطرة.”

وتهدف –حسب اللواء- إلى صقل معارف الأركانات في تحضير وتخطيط وتنظيم وتنفيذ مختلف الأعمال القتالية.

بالإضافة إلى الرفع من قدرة الإطارات والأفراد على التحكم في مختلف منظومات الأسلحة.

وزار اللواء بعض قاعات الدراسة والمخابر، وحضر جانبا من الدروس والنشاطات الرياضية للأشبال.

والتقى شنقريحة،مع إطارات وأساتذة المدرسة أين حثّهم على بذل جهود أكبر في سبيل تكوين هؤلاء الأشبال،باعتبارهم يمثلون إطارات المستقبل الواعد.

وواصل اللّواء السعيد شنڤريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة زيارته إلى الناحية العسكرية السادسة.