اللواء شنڨريحة يؤكد على مواصلة الجهود للإستثمار المربح في منظومة تكوين الجيش

أكد اللواء السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اليوم الأحد، على مواصلة الجهود الحثيثة الرامية إلى الاستثمار المربح في منظومة التعليم والتكوين للجيش.

وشدد اللواء، في كلمة توجيهية ألقاها خلال ترأسه لاجتماع الإطارات المكلفين بالتكوين على مستوى الجيش، والتي بثت إلى كافة مؤسسات التكوين العسكرية باستعمال تقنية التحاضر عن بعد، على أهمية هذا الاجتماع السنوي التقييمي.

وذكر شنقريحة، بالأهمية القصوى التي توليها القيادة العليا للجيش، في ظل توجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لضرورة مواصلة نهج التقييم والتقويم والتكييف المستمر للبرامج التكوينية المسطرة.

وأكد اللواء، أن الهدف الأساسي المتوخى، يتمثل في جعل المنظومة التكوينية للجيش، بوتقة حقيقية تكفل الرفع المتواصل للكفاءات المتعددة المستويات والتخصصات.

وتسمح بصقل وتهذيب المهارات والمواهب، بطريقة تضمن التكيف السليم مع مقتضيات العصر ومتطلبات أداء المهام الموكولة.

وحث اللواء الجميع، أن يكونوا على وعي تام بمدى حيوية الرسالة التي يؤدونها في هذا المجال.

وأورد شنقريحة: “نأمل أن تستثمر وتوظف المنظومة التكوينية، بالرفع الدائم والفعال لجاهزية قواتنا المسلحة، والتحسين المتواصل لمستوى قدراتها القتالية والعملياتية وجعلها، على الدوام، في غاية التيقظ والتحفز”.

وترأس اللواء، اجتماعا ثانيا ضم رؤساء أركان قيادات القوات، وقادة المدارس العسكرية والمكلفين بالتكوين على مستوى القوات والمديريات والمصالح المركزية، تابع خلاله عرضا شاملا حول التكوين بالجيش الوطني الشعبي.

وقدم هذا العرض، رئيس مكتب التعليم العسكري، إضافة إلى عروض قادة المؤسسات التكوينية والمكلفين بالتكوين.

ليسدي بعدها اللّواء جملة من التوجيهات والتوصيات، حث فيها على ضرورة تركيز الجهود حول كل ما من شأنه المساهمة باستمرار في تحسين التكوين والتعليم مما يؤدي إلى الرفع من مستوى الطلبة والمتربصين، ويوفر المورد البشري الكفء والنوعي المتسم بطابع المهنية والاحترافية والقادر على خوض غمار مهامه بكل الفعالية المرغوبة.