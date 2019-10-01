اللواء عبد الحميد غريس يستقبل رؤساء أركان دول لجنة الأركان العملياتية المشتركة

استقبل اللواء عبد الحميد غريس ، الأمين العام لوزارة الدفاع اليوم، رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة.

أين استقبل كلا من الفريق أحمد محمد، رئيس الأركان للقوات المسلحة النيجرية، واللواء عبدولاي كوليبالي، رئيس الأركان العامة للجيوش المالية، واللواء محمد الشيخ محمد لمين الأمين، رئيس الأركان الوطنية للجيش الوطني الموريتاني.

اللقاء جاء عقب انتهاء أشغال الاجتماع العادي لمجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، المنعقد يوم أمس بتنمراست.

واغتنم الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني هذا اللقاء الودي لتقديم تهانيه لضيوف الجيش الوطني الشعبي على كافة الجهود المبذولة في سبيل إنجاح هذا الحدث الهام.

مؤكدا على تمسك الجزائر بالحفاظ على إطار التعاون هذا، المتمثل في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، التي تم إحداثها لمصلحة الأمن المشترك للدول الأعضاء.

متمنيا في الأخير للواء عبد الله كوليبالي، رئيس الأركان العامة للجيوش المالية، الذي سيضمن رئاسة لجنة رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، النجاح في مهامه الجديدة.