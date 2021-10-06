اللواء عبد الغني هامل وعائلته أمام مجلس قضاء العاصمة اليوم

من المقرر ان يمثل اليوم الأربعاء، اللواء عبد الغني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني سابقا، وعائلته أمام الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة للمحاكمة مجددا.

وتأتي برمجة القضية امام المجلس القضائي، بعد قبول الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، في الأحكام القضائية التي أصدرتها هيئة المجلس

وسياحكم اللواء السابق عبد الغني هامل برفقة زوجته ع. سليمة، وأبنائهما،” عميار، شفيق،شاهيناز” بتهم فساد طالتهم بعد تفجير القضية عام 2019.

حيث سيواجه المعنيون تهما تتعلق تبييض الأموال، الثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة.

وهي التهم التي أدين بموجبها المتهم عبد الغني هامل بعقوبة سالبة للحرية قدرها 12 سنة حبسا نافذا، فيما أدين باقي المتهمين بعقوبات متفاوتة.