اللواء عبد الغني هامل وعائلته أمام مجلس قضاء العاصمة في ال 6 أكتوبر المقبل

من المقرر ان يمثل اللواء عبد الغني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني، وعائلته أمام مجلس قضاء الجزائر، يوم 6 أكتوبر القادم.

وتأتي برمجة القضية امام المجلس القضائي، بعد قبول الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، في الأحكام القضائية التي أصدرتها هيئة المجلس. وحسب مصادر قضائية ل ” النهار ” فإن الهامل سياحكم برفقة زوجته عناني فتيحة وابنائه، ” عميار، شفيق،شاهيناز” بتهم فساد طالتهم بعد تفجير القضية عام 2019. حيث سيواجه من جديد اللواء هامل، تهما أبرزها تبييض الأموال، الثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة. وهي التهم التي أدين بموجبها بعقوبة سالبة للحرية قدرها 12 سنة حبسا نافذا.