اللواء عبد الغني هامل يستقبل المفتش العام للشرطة الأنغولية

استقبل اليوم الاثنين المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، المفتش العام للشرطة الأنغولية، رئيس منظمة التعاون الإقليمية لرؤساء أجهزة الشرطة في إفريقيا الجنوبية، ألفريدو إدواردو مانوال مينكاس.

وجرى اللقاء بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، خص أساسا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وحرص الجانبين على دعم التعاون لاسيما في المجال الأمني

كالتدريب، الشرطة العلمية والتقنية ومكافحة الجريمة على اختلاف أشكالها، إلى جانب مناقشة توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات وأسس تقويتها،

كما تابع المفتش العام للشرطة الأنغولية والوفد المرافق له عرض مصور حول مختلف مراحل التطور والعصرنة،

التي عرفتها الشرطة الجزائرية في مجال تكوين المورد البشري، والاستعانة بالمعدات التكنولوجية الذكية المستعملة في التصدي للجريمة في ظل تطبيق قوانين الجمهورية وكذا احترام مبادئ حقوق الإنسان.

بالمناسبة، أكد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، على أن التحديات الأمنية المطروحة تستدعي تعزيز التنسيق والتعاون الأمني على الصعيد الإقليمي والدولي،

وذلك بتبادل المعلومات الأمنية والخبرات المهنية الميدانية بين أجهزة الشرطة الإفريقية في نطاق آلية الإتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي”أفريبول”،

بالتزود بأحدث الوسائل المتطورة التي تسمح باستغلال فعال لكافة المعطيات المتربطة بمكافحة الأشكال الحديثة للإجرام على غرار الجرائم الإلكترونية الجرائم الإقتصادية والمالية والجرائم الماسة بالبيئة.

من جانبه، ثمن المفتش العام للشرطة الأنغولية خلال اللقاء بالتعاون والعلاقات الممتازة التي تربط بين شرطة البلدين،

كما نوّه من جهة أخرى بالجهود التي تبذلها الشرطة الجزائرية في مجال مكافحة الجرائم بمختلف أشكالها وفي حفظ الأمن والاستقرار،

وكذا بالمستوى العالي المتميز الذي بلغته والنجاحات التي سجلتها.

للإشارة، سيقوم المفتش العام للشرطة الأنغولية والوفد المرافق له بزيارة ميدانية لعدة مرافق أمنية للمديرية العامة للأمن الوطني،

على غرار مركز القيادة والسيطرة والمخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية، أين سيطلع على المستوى الإحترافي والمتطور الذي بلغته الشرطة الجزائرية في مجالات العصرنة ومناهج التدريب الحديثة.