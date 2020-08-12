اللواء عبد القادر بن جلول يشرف على تخرج الدفعات بالمدرسة التطبيقية لمصالح الصحة العسكرية

أشرف اليوم، الأربعاء، اللواء عبد القادر بن جلول المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، على مراسم حفل تخرج الدفعات بالمدرسة التطبيقية لمصالح الصحة العسكرية الشهيد “الدكتور يحيى فارس” بسيدي بلعباس.

حفل التخرج جرى بحضور السلطات العسكرية وإطارات وأساتذة المدرسة.

الدفعات المتخرجة التي تشرفت بحمل إسم المجاهد المرحوم “بودراع بلعباس” شملت الدفعة 09 لدورة “ضباط الإتقان”؛ الدفعة 08 من الدورة التطبيقية للطلبة الضباط العاملين؛ الدفعة 27 لضباط الصف العاملين المتربصين لنيل الأهلية العسكرية المهنية درجة ثانية فرع ممرض؛ الدفعة 08 لضباط الصف العاملين المتربصين لنيل الأهلية العسكرية المهنية درجة ثانية فرع إدارة الصحة؛ الدفعة 30 لضباط الصف العاملين المتربصين لنيل الأهلية العسكرية المهنية درجة أولى فرع ممرض؛ الدفعة 18 لضباط الصف العاملين المتربصين لنيل الأهلية العسكرية المهنية درجة أولى فرع إدارة الصحة؛ الدفعة 08 للطلبة ضباط الصف المتعاقدين سنة ثانية فرع إدارة الصحة.

في ختام الحفل تم تكريم عائلة المجاهد المرحوم “بودراع بلعباس”.