اللواء علي سيدان يشرف على تنصيب قائد القطاع العملياتي للبليدة
أشرف قائد الناحية العسكرية الأولى اللواء علي سيدان اليوم على مراسم تنصيب القائد الجديد للقطاع العملياتي للبليدة بالناحية العسكرية الشهيد حفصة يحيى.
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