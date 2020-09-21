اللواء علي سيدان يشرف على تنصيب قائد القطاع العملياتي للبليدة

الوطني
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اللواء علي سيدان يشرف على تنصيب قائد القطاع العملياتي للبليدة
بقلم عبد الرحمن سالمي

أشرف قائد الناحية العسكرية الأولى  اللواء علي سيدان اليوم على مراسم تنصيب القائد الجديد للقطاع العملياتي للبليدة بالناحية العسكرية الشهيد حفصة يحيى.

سيدان


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