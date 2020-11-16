اللواء عمار عمراني يشرف على افتتاح السنة الجامعية 2020/2021

أشرف اللواء عمار عمراني، قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم يوم 16 نوفمبر 2020 ، على الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية 2020-2021.

وجرت مراسم الإفتتاح بالمدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم الشهيد “علي شباطي”/ ن ع 1، بحضور إطارات المدرسة العليا وأساتذة جامعيين والطلبة المتربصين.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد اللواء قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم على الأهمية القصوى التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي للمنظومة التكوينية بصفة عامة والمدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم بصفة خاصة.

وحث اللواء في السياق ذاته، كافة الإطارات والأساتذة بالسهر على تطوير جهاز التكوين وفق ما يمليه التطور التكنولوجي والعلمي الحاصل، حتى نضمن للطالب المتربص مستوى تعلمي جامعي عال ومتخصص ليعلن في الأخير عن الإفتتاح الرسمي للسنة الجامعية 2020- 2021 .