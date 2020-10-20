اللواء عمراني يترأس أشغال الدورة(20) للجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات في خطر وإنقاذها

الوطني
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اللواء عمراني يترأس أشغال الدورة(20) للجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات في خطر وإنقاذها
بقلم خالد زوبيري

ترأس اللواء عمار عمراني قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، اليوم الثلاثاء، ، أشغال الدورة العادية العشرون (20) للجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات في خطر وإنقاذها.

وجرى ذلك بحضور ممثلي كل من وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيــئة العمرانية، الخارجية، النقل، الصحة وإصلاح المستشفيات، الأشغال العمومية، المالية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

ويهدف هذا الإجتماع إلى تقييم نشاطات اللجنة و التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية بالبحث و الإنقاذ الجوي وكذا معرفة الإمكانات التكنولوجية المسخرة في هذا المجال مع الوقوف على مدى تطبيق التنظيمات والإتفاقيات الوطنية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.


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