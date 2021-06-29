اللواء عياد يشرف على تخرج دفعات جديدة لقيادة الحرس الجمهوري بالصنوبر البحري

الوطني
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اللواء عياد يشرف على تخرج دفعات جديدة لقيادة الحرس الجمهوري بالصنوبر البحري
بقلم خالد زوبيري

أشرف رئيس أركان الحرس الجمهوري اللواء عياد الطاهر اليوم الثلاثاء، على تخرج دفعات جديدة بمدرسة الموسيقى لقيادة الحرس الجمهوري بالصنوبر البحري. والتي حملت إسم الشهيد “العربي صديق”تتويجا لاختتام السنة الدراسية لمختلف المؤسسات التكوينية للجيش الوطني الشعبي.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد حظيت هذه الدفعات باهتمام بالغ من ناحية التعليم، فبالإضافة إلى تكوين عسكري، تلقى المتربصون تكوينا نظريا وتطبيقيا في مختلف العلوم الموسيقية يمكنهم مستقبلا من أداء مهامهم بكل احترافية وإتقان. وهذا بفضل الحرص الدائم من طرف قيادة الحرس الجمهوري واهتمامها بتخصص الموسيقى، من خلال تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية التي تساهم في تحصيل معرفي عالي المستوى.

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