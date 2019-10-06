اللواء غريس: “الجزائر حريصة على تطوير قدراتها في مجال التصدي لأي تهديد”

أكد الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء عبد الحميد غريس، حرص الجزائر على تطوير قدراتها التقنية والعملياتيةفي مجال الحماية والمساعدة للتصدي لأي تهديد أو خطر بسبب الأسلحة الكيميائية.

جاء هذا خلال كلمته اليوم الأحد لدى افتتاح ملتقى حول أخذ العينات والتحاليل في وسط جد ملوث،تنظمه الوزارة بالشراكة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وركّز اللّواء غريس على التطور الكبير الذي يعرفه التعاون بين الجزائر ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال هذه التظاهرة الهامة. وأكد اللواء حرص الجزائر على تطوير قدراتها التقنية والعملياتية في مجال الحماية والمساعدة للتصدي لأي تهديد أو خطر خاصة مع الوضع الأمني الحالي السائد في منطقتنا.

ويهدف هذا الملتقى إلى تطوير القدرات في مجال المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية وكذا تقديم الخبرات والمهارات لمختصي الدول الأعضاء بصفتهم المسؤولين عن أخذ العينات والتحاليل في وسط جد ملوث عند وقوع أي حادث أو هجوم كيميائي بموجب المادة العاشرة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.