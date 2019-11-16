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اللواء غريس يمثل قايد صالح في مبادرة “5+5 دفاع” بإيطاليا

الوطني
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اللواء غريس يمثل قايد صالح في مبادرة “5+5 دفاع” بإيطاليا
بقلم نادية بن طاهر

شارك اللواء عبد الحميد غريس، في أشغال الإجتماع الـ11 لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء بمبادرة “5+5 دفاع”، بروما الإيطالية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، أمس الجمعة،  شارك الأمين العام لذات الوزارة في هذه المبادرة، ممثلا لنائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أحمد قايد صالح.

وتم تنظيم هذا الإجتماع يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، وتوج بالتوقيع على بيان مشترك يحدد مجالات التعاون العسكرية المتعددة الأطراف للدول الأعضاء بالمبادرة.

وذلك من أجل تنسيق الأعمال وتحقيق الأمن والإستقرار، في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=727368

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