إقامة حفلات تخرج الدفعات بمدارس أشبال الأمة عبر الوطن

أشرف اللواء قائد الجو بالناحية العسكرية الثانية، الخميس، على مراسم حفل تخرج الدفعات بمدرسة أشبال الأمة بوهران بالناحية العسكرية الثانية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تمت مراسم الاستقبال وتفتيش المربعات بساحة العلم.

ليلقي بعدها قائد المدرسة كلمة استعرض فيها النتائج المتحصل عليها خلال الموسم الدراسي.

ليتم بعدها تكريم الطلبة الأشبال المتفوقين وتسليم واستلام راية المدرسة، ثم تقديم استعراض عسكري أمام الحضور.

ليفسح المجال في الأخير على الورشات العلمية والفنية وكذا الأعمال التطبيقية.

بالإضافة إلى مجموعة من النشاطات الثقافية والتربوية من تنشيط الأشبال والشبلات.

كما أشرف العميد القائد الجهوي اللوجيستي للناحية العسكرية الثانية، على مراسم حفل تخرج الدفعات. بمدرسة أشبال الأمة بتيارت بالناحية العسكرية الثانية.

فيما أشرف اللواء نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة، على مراسم حفل تخرج الدفعات. بمدرسة أشبال الأمة ببشار بالناحية العسكرية الثالثة.

وأشرف العميد قائد المدرسة التطبيقية للهندسة بالناحية العسكرية الخامسة، على مراسم حفل تخرج الدفعات. بمدرسة أشبال الأمة ببجاية بالناحية العسكرية الخامسة.

كما أشرف العميد قائد اللواء السابع المدرع بتلاغمة بالناحية العسكرية الخامسة، على مراسم حفل تخرج الدفعات. بمدرسة أشبال الأمة بسطيف بالناحية العسكرية الخامسة.

وأشرف اللواء قائد المدرسة العليا لسلاح المدرعات بباتنة بالناحية العسكرية الخامسة، على مراسم حفل تخرج الدفعات. بمدرسة أشبال الأمة بباتنة بالناحية العسكرية الخامسة.

وأشرف اللواء محمد عجرود، قائد الناحية العسكرية السادسة، الخميس، على مراسم حفل تخرج الدفعات. بمدرسة أشبال الأمة بتامنرست بالناحية العسكرية السادسة.