اللواء قايدي يشارك في اجتماع مجلس رؤساء الأركان لدول أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة

شارك، اللواء محمد قايدي، في اجتماع رؤساء مجلس رؤساء الأركان لدول أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة.

وشارك رئيس دائرة الإستعمال والتحضير لأركان الجيش، في الاجتماع بدعوة من العميد امرو ديارة، رئيس الأركان العامة للجيوش المالية.

وكذا الرئيس الحالي لمجلس رؤساء الأركان لدول أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة.

وقد انعقد يوم أمس، اجتماع هذا المجلس ببماكو في مالي والذي شارك فيه وفد من أركان الجيش الوطني الشعبي.

وشارك اللواء قايدي بصفته ممثلا للفريق سعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وركز اجتماع رؤساء أركان مالي والجزائر وموريتانيا والنيجر لدراسة وتقييم الحالة الأمنية بالمنطقة، وتبادل التحاليل والدروس المستخلصة منذ الاجتماع الأخير.

كما كان هذا الاجتماع فرصة لإثراء وتعميق عمل لجنة الأركان العملياتية المشتركة.

وتم تسليم رئاسة مجلس رؤساء الأركان لدول أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة لموريتانيا.

وخلال تدخله، أكد اللواء محمد قايدي حرص القيادة العليا للجيش للمحافظة على إطار التعاون المتمثل في لجنة الأركان العملياتية المشتركة.

والذي من خلاله يتبادل رؤساء الأركان لجيوش بلدان الميدان التحاليل والآراء بكل حرية حول المواضيع المتعلقة بالمجال الأمني في منطقتنا.

كما أكد أيضا على ضرورة تضافر الجهود في إطار تعاون واضح وصريح بين الدول الأعضاء.

حيث يرتكز خاصة على تبادل المعلومات وتنسيق الأعمال على طرفي الحدود، بالاعتماد، أولا، على الوسائل والقوى الذاتية.