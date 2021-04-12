اللواء لعرابة في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الخامسة

قام اللواء لعرابة محمود قائد القوات الجوية بزيارة عمل إلى وحدات القوات الجوية بإقليم الناحية العسكرية الخامسة.

وذلك خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 أفريل 2021.

وحسب بيان وزارة الدفاع ، فإن الزيارة استهلت بعقد جلسة عمل مع اللواء حمبلي نور الدين قائد الناحية العسكرية الخامسة بمقر قيادة الناحية.

لينتقل لعرابة بعدها إلى قيادة الجو أين استمع لعرض شامل حول الوحدات والهياكل الجوية المتواجدة عبر إقليم الناحية العسكرية الخامسة.

وخلال هذه الزيارة تفقد اللواء مختلف وحدات القوات الجوية بإقليم الناحية العسكرية الخامسة.

ووقف على مدى جاهزيتها وتنفيذ برنامج التدريب والتحضير القتالي.

كما اجتمع بإطاراتها وحثهم على بذل المزيد من الجهود من أجل الرقي بمستوى الجاهزية والأداء إلى أعلى المستويات.