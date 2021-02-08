اللواء لعرابة محمود بتمنراست في زيارة عمل وتفتيش

حلّ اللواء، لعرابة محمود، قائد القوات الجوية بإقليم الناحية العسكرية السادسة بتمنراست في زيارة عمل وتفتيش.

واستهل اللواء هذه الزيارة صبيحة يوم 07 فيفري 2021 من القطاع العملياتي برج باجي مختار، أين كان في استقباله اللواء عجرود محمد قائد الناحية العسكرية السادسة.

أين تفقد الوحدات الجوية المرابطة على الشريط الحدودي وكذا قاعدة الانتشار التابعة للقطاع والوقوف الميداني على حالة الوسائل الجوية.

هذا وتنقل اللواء بعدها الى القطاع العملياتي إن قزام أين التقى بإطارات وأفراد الوحدات الجوية وكذا قاعدة الانتشار بالقطاع.

قبل أن يتنقل بعدها إلى القاعدة الجوية بتمنراست، حيث كانت له زيارة تفقدية للوسائل والأطقم وحالة العتاد الجوي.

وفي اليوم الثالث والأخير من الزيارة تنقل اللواء إلى القطاع الفرعي الثالث بحاسي تيريرين بالقطاع العملياتي إن قزام.