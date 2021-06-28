اللواء لعرابة يشرف على تخرج الدفعات بالمدرسة العليا للطيران بطفراوي

أشرف أمس الأحد، اللواء محمود لعرابة، قائد القوات الجوية، على مراسم تخرج الدفعات الجديدة بالمدرسة العليا للطيران بطفراوي بالناحية العسكرية الثانية. وحملت الدفعات التي كانت مختلف تخصصات ومستويات التكوين إسم الشهيد “بقاجة الحاج”.

وتتكون الدفعات المتخرجة من الدفعة 34 من دورة القيادة والأركان؛ الدفعة 51 للطلبة الضباط العاملين والثامنة في إطار نظام “LMD”. إضافة إلى الدفعة الـ7 للتكوين التخصصي للضباط المتربصين اختصاص نقل، الدفعة الـ5 للتكوين التخصصي للضباط المتربصين اختصاص طائرة بدون طيار.

كما تخرجت الدفعة الـ2 للتكوين التخصصي للضباط المتربصين اختصاص طيار ضابط منظومات على طائرات النقل. والدفعة الـ5 للتكوين التخصصي للضباط المتربصين اختصاص مراقب جوي، والدفعة الـ3 للتكوين التخصصي للضباط المتربصين اختصاص علم الأرصاد الجوية للطيران.

واستهلت مراسم حفل التخرج، بتفتيش اللواء قائد القوات الجوية لمختلف التشكيلات المتخرجة، وبعد أداء القسم،تم تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين. ليختتم الحفل بتنفيذ استعراض جوي من طرف الطيارين، واستعراضات عسكرية نفذها المتخرجون، عكست المستوى الراقي من التنظيم والانسجام والانضباط. وفي ختام الحفل تم تكريم عائلة الشهيد “بقاجة الحاج” من طرف قائد القوات الجوية.