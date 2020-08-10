اللواء مادي يشرف على مراسم تخرج الدفعات الجديدة للمدرسة العليا العسكرية للإعلام والإتصال

أشرف اللواء بوعلام مادي، مدير الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين، على مراسم الاختتام الرسمي للسنة الدراسية 2019/2020.

أشرف اللواء بوعلام مادي، حسب بيان لوزرة الدفاع الوطني، على تخرج الدفعات الجديدة للمدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال، التي تشرفت بحمل اسم الشهيد “بودية علي”.

حيث عرف الحفل تخرج الدفعات التالية، الدفعة السادسة لتربص دروس إتقان الضباط تخصص “اتصال “بالإضافة إلى الدفعة الثالثة للتكوين التخصصي للضباط في ” الاتصال”.

كما تخرجت ايضا الدفعة السادسة لتربص الأهلية العسكرية المهنية من الدرجة الأولى تخصص ” تقنيات السمعي البصري”.

والدفعة الثالثة لتربص الأهلية العسكرية المهنية من الدرجة الثانية تخصص” تقنيات السمعي البصري”.

حيث تم تكريم عائلة الشهيد “بودية علي” في ختام الحفل.