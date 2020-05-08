اللواء مادي: 8 ماي ذكرى أليمة تجسد واجب الذاكرة الوطنية والإستفادة من الدروس

أحيى، اليوم الجمعة، المتحف المركزي للجيش ذكرى الـ 75 لمجازر ماي 1945، تحت إشراف اللواء بوعلام مادي مدير الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي.

حيث تم بالمناسبة تنظيم مداخلات ومعرضا للصور التاريخية، كما تم بث فيلم وثائقي بعنوان: “مجازر 08 ماي 1945… مأساة لن تمحى”.

وفي كلمته الافتتاحية، استذكر اللواء أحداث الثامن ماي 45 والمجازر البشعة التي اقترفها الاستعمار الفرنسي في حق الشعب الجزائري الأعزل.

وقال اللواء “تحيي الجزائر، في هذا اليوم الجمعة 15 رمضان، الذكرى 75 لمجازر 08 ماي الأليمة التي ارتكبها الإستعمار الفرنسي البغيض ضد الجزائريين بعد خروجهم للاحتفال بنهاية الحرب العالمية الثانية ومطالبتهم بحقهم في الحرية والسيادة والكرامة”.

وأضاف اللواء قائلا “وإذ نحيي هذه الذكرى الأليمة تجسيدا لواجب الذاكرة الوطنية وللاستفادة من الدروس والعبر من تاريخنا المجيد، ولكشف وفضح الوجه الحقيقي البشع للاستعمار، فأننا نقف اليوم وقفة ترحم وإجلال وعرفانا لأرواح شهداء الجزائر، ملايين الشهداء على مر السن”.