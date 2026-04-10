اللواء مجاهد في زيارة عمل إلى سلطنة عمان

يقوم اللواء عبدالعزيز مجاهد المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة بزيارة عمل إلى سلطنة عمان.

وزار اللواء مجاهد أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية حيث كان في استقباله رئيسها اللواء الركن حامد بن أحمد سكران.

وبعد جلسة العمل، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة وأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية العُمانية.

كما زار اللواء مجاهد كلية الدفاع الوطني وكان في استقباله آمر الكلية اللواء الركن البحري علي الشيدي.

وكذا زيارة مركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية أين كان في استقباله العميد الركن الجوي السيد محمد بن عزيز السيابي.

وأقام سفير الجزائر بسلطنة عمان محمد علي بوغازي مأدبة عشاء على شرف اللواء عبدالعزيز مجاهد بحضور أعضاء من الجالية الجزائرية المقيمين بها.

وكانت المناسبة فرصة لتبادل الأحاديث الودية عن الوطن وكيفية الاسهام في جهود التنمية الوطنية.