اللواء محفوظ بن مداح يشرف على إفتتاح  السنة الجامعية بالمدرسة العليا البحرية بتمنفوست 

أشرف اللواء محفوظ بن مداح، قائد القوات البحرية، اليوم الثلاثاء، على مراسم افتتاح السنة الجامعية 2024-2025، بالمدرسة العليا البحرية بتمنفوست. وهذا بحضور إطارات قيادة القوات البحرية، أساتذة وطلبة متربصين.

وبهذه المناسبة ألقى اللواء محفوظ بن مداح، كلمة، أكد فيها على الأهمية البالغة التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي للتكوين الأكاديمي والعسكري.

كما أشار اللواء إلى أن المدرسة العليا البحرية تعد الركيزة الأساسية للتأهيل العسكري والتقني للقوات البحرية الجزائرية.

وحث اللواء الطلبة على الاستفادة القصوى من التكوين المتاح والتمسك بالقيم الوطنية والأخلاقية التي تعتبر أساس بناء ضباط الغد الذين سيكونون عماد قواتنا البحرية.

كما حث الأساتذة والإطارات المؤطرين على مواصلة جهودهم النبيلة في تعزيز روح البحث العلمي والابتكار. وتحفيز الطلبة على تطوير مهاراتهم الفكرية والعلمية ليكونوا مستعدين لخوض غمار التحديات التي تنتظرهم في مهنتهم العسكرية.