اللواء محمد عجرود يستقبل نائب رئيس أركان القوات المسلحة النيجيرية

حل بإقليم الناحية العسكرية السادسة يوم 25 أفريل 2023 ، العميد إبراهيم عيسى بولاما نائب رئيس أركان القوات المسلحة النيجيرية، على رأس وفد عسكري، حيث استقبل من طرف اللواء محمد عجرود قائد الناحية العسكرية السادسة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز سبل التعاون الثنائي العسكري بين الجزائر والنيجر.

وجسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد ، ترأس اللواء محمد عجرود خلال الزيارة اجتماعا تنسيقيا مع الوفد النيجيري الضيف، بحضور اللواء بلقاسم حسنات رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي وإطارات سامية من الجيش الوطني الشعبي.

وأوضح المصدر نفسه، أن الطرفان تباحثا خلال الإجتماع سبل التجسيد الميداني للمقاربة الأمنية التي تتبناها القيادة العليا لجيشي البلدين في مجال مجابهة مختلف أشكال التهديدات الأمنية على رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وكذا الهجرة غير الشرعية، وفي هذا الصدد تم الاتفاق على ضرورة تكثيف التنسيق العملياتي الميداني ببرمجة دوريات مشتركة على كامل الشريط الحدودي الفاصل بين الجزائر والنيجر.

وخلال هذا الاجتماع أكد العميد إبراهيم عيسى بولاما، على تطابق رؤى وتحاليل قيادتي البلدين بخصوص القضايا الأمنية الراهنة كما اغتنم السانحة ليؤكد أن بلاده على استعداد تام لتعزيز أواصر التعاون العسكري الثنائي.

في ختام اللقاء، أمضى الطرفان على محضر الاجتماع وتبادلا هدايا رمزية، ليوقع بعدها نائب رئيس أركان القوات المسلحة النيجيرية على السجل الذهبي للناحية العسكرية السادسة.