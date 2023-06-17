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اللواء محمد عجرود يشرف على تخرج الدفعات بمدرسة أشبال الأمة بتمنراست

بقلم نادية بن طاهر
اللواء محمد عجرود يشرف على تخرج الدفعات بمدرسة أشبال الأمة بتمنراست
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أشرف اللواء محمد عجرود، قائد الناحية العسكرية السادسة، الخميس، على مراسم حفل تخرج الدفعات بمدرسة أشبال الأمة بتامنرست بالناحية العسكرية السادسة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تم القيام بمراسم الاستقبال وتفتيش المربعات بساحة العلم.

ليلقي بعدها قائد المدرسة كلمة استعرض فيها النتائج المتحصل عليها خلال الموسم الدراسي في الطورين الثانوي و المتوسط.

ليتم بعدها تكريم الطلبة الأشبال المتفوقين وتسليم واستلام راية المدرسة. ثم تقديم استعراض عسكري أمام الحضور.

ليفسح المجال في الأخير للإطلاع على الورشات العلمية والفنية وكذا الأعمال التطبيقية.

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