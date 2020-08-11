اللواء محمد قايدي يشرف على تخرج الدفعة 19 للطلبة الضباط العاملين

أشرف اللواء قايدي محمد، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير بأركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، على حفل تخرج الدفعة الـ19 للطلبة الضباط العاملين بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس “باجي مختار” بالرويبة.

حيث أكد العقيد مدير المدرسة أن النتائج المحققة في مجال التكوين العلمي والعسكري “تبعث على الاطمئنان وتجعلنا نفتخر بهذه المؤسسة التكوينية العريقة”.

وأشار في ذات السياق أن “الدفعة المتخرجة اليوم أنهت برنامجها التكويني الذي يمكنها من الالتحاق بالمدارس العسكرية الأخرى مما يسمح بتزويد الجيش الوطني الشعبي بإطارات كفأة”.

كما نوه ذات المتدخل بجهود الأساتذة العسكريين والمدنيين الذين “أدوا واجبهم بروح الفريق وفي بيئة يسودها التعاون ومسايرة لكل التطورات التكنلوجية الحديثة”.

ومشيرا إلى أنه “وبداية من هذه السنة إطلاق طور تحضيري جديد يخص ميدان الرياضيات والاعلام الآلي ليساير الطور التحضيري علوم وتكنلوجيا المعمول به مسبقا”.

وبعد الكلمة قام الطلبة المتخرجون بأداء القسم، وتسليم الشهادات للمتفوقين، تلتها مراسم تسليم واستلام العلم بين الدفعة المتخرجة والدفعة الموالية وبعدها تقدم الطالب المتفوق في الدفعة طالبا الموافقة على تسميتها باسم الشهيد حميسي عمر.

وبذات المناسبة، أشرف اللواء رئيس دائرة الاستعمال والتحضير على افتتاح معرض علمي وثقافي على مستوى مكتبة المدرسة من تنشيط الطلبة المتخرجين.

واختتم حفل تخرج الدفعة التاسعة عشر بتكريم عائلة الشهيد الذي تشرفت الدفعة المتخرجة بحمل اسمه وإمضاء المشرف في السجل الذهبي للدفعة المتخرجة والسجل الذهبي للمدرسة.

يذكر أن الشهيد حميسي عمر من مواليد يناير 1931 . تقلد رتبة مساعد بعد أن التحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1955.

وكان قائد مركز القيادة للولاية الثالثة، المنطقة الرابعة والمكلفة بالامداد والحراسة وكان من بين مؤسسي مركز القيادة بمنطقة “أقلميم أبركان” بجبال أكفادو.

عينه العقيد عميروش في مهام الاستخبارات على مستوى ناحية أثروش قبل أن يستشهد أواخر سنة 1959 بعد عملية “جوميل” الاستعمارية التي استهدفت المنطقة.