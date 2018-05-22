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اللواء هامل: الشرطة ستعزز قدراتها للتواصل مع المواطنين

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اللواء هامل: الشرطة ستعزز قدراتها للتواصل مع المواطنين
بقلم أمينة داودي

أكد اللواء عبد الغني هامل، أنه سيتم مواصلة العمل على تقديم الخدمات للإعلام الوطني لتعزيز علاقة الشرطة بالمواطنين.

وأشار اللواء خلال الملتقى الوطني للإتصال الأمني، أن الشرطة تبقى وفية للسهر على حماية المواطنين في الشهر الفضيل.

مؤكدا أن التقدم المؤسساتي للمديرية العامة للأمن الوطني والمنجزات المحققة لم تتجسد سوى بفضل الأسرة الإعلامية.

وأضاف اللواء، أن إنسجام الشرطة مع الأجهزة الإعلامية ضروريا خصوصا إذا كان الهدف خدمة الوطن والمواطن.

كما سترافق المديرية العامة للأمن الوطني كل المجهودات والإمكانيات والبرامج التي تم تطويرها لتعزيز قدرات التواصل مع المواطنين.

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