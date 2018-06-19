اللواء هامل غدا في نيويورك للمشاركة في قمة قادة ” UNCOPS”

يشارك اللواء هامل بداية من غدا الاربعاء، في أشغال القمة الـ 02 لقادة ورؤساء أجهزة الشرطة لدول أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNCOPS).

والتي ستنعقد بمقر المنظمة بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال هذا الاجتماع سيلتقي المدير العام للأمن الوطني مع مسؤولين سامين في أجهزة الشرطة لدول أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يتم خلالها تبادل الخبرات في المجال الشرطي وبحث سبل تعزيزها في مجال التجارب العملياتية والممارسات الحسنة بين خبراء البلدان المشاركة.

وتعكس هذه المشاركة الخطوات المتقدمة التي أحرزتها الشرطة الجزائرية على المستوى الإقليمي والدولي.

لاسيما في مجال العصرنة وتعزيز أسس التنسيق والتعاون في المجال الأمني.

في سبيل الحد من انتشار مختلف أشكال الجريمة خاصة المستحدثة منها والتي تمس الفضاء السيبرياني وكذا الجريمة المنظمة.