اللواء هامل: نظام “لحفظ كرامة المحبوس تحت النظر” يدخل حيز التنفيذ

قال المدير العام للأمن الوطني اللواء، عبد الغني هامل، إنّ كل شخص محبوس له “كرامة محفوظة” لدى مصالح الشرطة تحت النظر في مراكز الحجز.

وأضاف أّن له عناية يوليها بالنسبة للموقوفين بغرف الحجز تحت تصرف العدالة، باعتبار وكلاء الجمهورية مدراء للشرطة القضائية بإقليم الإختصاص.

وهذا خلال الزيارة التي قادته إلى ولايتي عنابة وخنشلة، والتي قام فيها بافتتاح الطبعة 74 للأيام الإعلامية حول مصالح الأمن الوطني.

مشيرا أن المديرية العامة للأمن الوطني،إستحدثت نظام يهدف لتكريس أكثر حقوق الإنسان بالنسبة للموقوف بحسب نص الإجراءات الجزائية.

والذي يضمن من خلاله حق المحبوس في المكالمة الهاتفية، زيارة المحامي، وكذا التتبع الآلي لقاعات الحجز تحت النظر عن طريق كاميرات المراقبة.

وكذا رقمنة السجلات المتعلقة بالمعلومات الشخصية للموقوف، كما يتيح مكوث المحبوس 48 ساعة مع إمكانية التمديد حسب الجرم المنسوب إليه.

كما يشعر التطبيق مصالح الأمن بانتهاء المهلة قبل أربع ساعات من أجل تبليغ وكيل الجمهورية واتخاذ القرار النهائي في حق المحبوس سواءً بالمثول أوالتمديد في نظر العدالة.

مشيرا أن مراكز الحجز تحت النظر متوفرة على جميع الوسائل الطبية التي تقدم تقريرا مفصلا منذ دخول المحبوس وإلى غاية خروجه.

كما شدّد هامل على ضرورة محاربة مخاطر آفات المخدرات وترويج الحبوب المهلوسة وكل النشاطات الإجرامية التي تستهدف المواطن.