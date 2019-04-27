اللواء “هامل” ونجله “مراد” أمام العدالة بشبهة الفساد

المدير العام السابق للأمن وابنه متهمان باستغلال النفوذ ونهب العقار

تلقيا استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق بتيبازة

تلقى المدير العام الأسبق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، وأحد أبنائه، أمس، استدعاء للحضور والمثول أمام قاضي التحقيق

بمحكمة تيبازة، يوم الإثنين القادم.

وحسب مصادر «النهار»، فإن اللواء المتقاعد، عبد الغني هامل، تلقى رفقة ابنه “مراد”، استدعاء من طرف العدالة

للحضور والمثول أمام قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة لسماع أقوالهما بشأن شبهة الفساد وممارسة أنشطة غير مشروعة.

وأوضحت المصادر التي أوردت الخبر، أن اللواء هامل ونجله مراد مشتبه بهما في ممارسة النفوذ ونهب العقار.

ويرجح أن تكون الاتهامات التي ستُوجه للمدير العام السابق للأمن الوطني ونجله، متصلة بأفعال منسوبة إليهما جرت وقائعها بإقليم ولاية تيبازة،

أين تقع عدة منشآت حيوية تابعة لمديرية الأمن الوطني، على غرار مقرات تابعة لتعاضدية موظفي الأمن الوطني.

وقد سبق للواء هامل أن خرج عن صمته، الأسبوع الماضي، عندما راح ينفي مزاعم حول تلقيه استدعاء للمثول أمام محكمة البليدة،

في إطار التحقيقات الجارية بشأن ما بات يعرف باسم قضية “البوشي” والكوكايين التي حجزت داخل إحدى حاويات رجل الأعمال

الموقوف “كمال شيخي”.