اللواء هامل يدعو إلى شراكة عملياتية بين أفريبول وأوروبول  

دعا اليوم الإثنين،المديرالعام للأمن الوطني ورئيس أفريبول، اللواء عبد الغني هامل إلى شراكة عملياتية قوية بين هذه الآلية القارية وأوروبول.

وكشف اللواء هامل للصحافة عقب محادثاته مع المدير التنفيذي لآلية أوروبول، روب واينرايت بمقر المديرية العامة للأمن الوطني أن زيارة هذا الأخير إلى الجزائر تندرج في إطار المشاورات الأمنية حول عديد المسائل.

لا سيما الجريمة العابرة للحدود بغية تأسيس شراكة عملياتية بين أفريبول و أوروبول وحول كل ما يتعلق بالقارتين الإفريقية والأوروبية.

وأضاف واينرايت عن أمله في تعميق التعاون بين أوروبول والجزائر وكذا بين أوروبول والدول الإفريقية الأخرى عن طريق الهيكل الجديد الذي تمثله أفريبول.

وأشار واينرايت إلى أنه تطرق مع اللواء هامل إلى مسألة التغيرات التي تعصف بعالم أصبح خطرا ومتميزا بالعلاقة التي تجمع بين الإرهاب ومختلف أشكال الجريمة و الهجرة غير الشرعية.