اللواء هامل يستقبل مينغ هونغواي رئيس منظمة الأنتربول

استقبل اللواء عبد الغني هامل اليوم بمطار ”هواري بومدين” الدولي، مينغ هونغواي رئيس “الانتربول”، نائب وزير الأمن العمومي الصيني.

الذي شرع في زيارة إلى عدة منشآت وهياكل تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني ومقر آلية الافريبول، رفقة وفد رفيع المستوى.

وأكد المدير العام للأمن الوطني أن هذه السانحة ستسمح بتعزيز علاقات التعاون بين الشرطة الجزائرية ونظيرتها الصينية.

وكذا مع المنظمات والهيئات الشرطية الإقليمية والدولية ومنها منظمة الانتربول.

وكذا توسيع آفاق الشراكة لتشمل مجالات تبادل الخبرات والتجارب في مختلف الميادين.

كالشرطة العلمية والتقنية والتكوين التخصصي، بما يسمح بدعم القدرات العملياتية لأجهزة إنفاذ القانون لشرطة البلدين.

من جهته، نوه مينغ هونغواي، نائب وزير الأمن العمومي بجمهورية الصين الشعبية، رئيس “الانتربول”.

بالمستوى العالي الذي بلغته الشرطة الجزائرية في مجال الاحترافية وعصرنة وسائل العمل، مشيدا بدورها في تعزيز العمل الأمني المشترك.

كما ستسمح هذه الزيارة بتعزيز مجالات التعاون الدولي وتوحيد الرؤى بين الشرطة الجزائرية والانتربول.

من خلال آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة ”الافريبول”.

من أجل إعطاء دفع قوي للتنسيق الأمني لمواجهة مختلف التحديات الراهنة والمستقبلية.