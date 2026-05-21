اللواء زاهي منير مديرًا عامًا للأمن الداخلي

أشرف، مساء اليوم، الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على مراسم التنصيب الرسمي للمدير العام للأمن الداخلي اللواء زاهي منير، خلفا للواء آيت وعرابي عبد القادر. حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وقال الفريق أول السعيد شنقريحة في نص البيان “باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ماي 2026، أنصب رسميا اللواء زاهي منير، مديرا عاما للأمن الداخلي، خلفا للواء آيت وعرابي عبد القادر.

وأضاف الفريق أول: “وعليه، آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة”.

وأسدى الفريق أول، خلال هذه المناسبة لإطارات هذه المديرية الحساسة، جملة من التعليمات والتوجيهات، بغية بذل المزيد من الجهود المتفانية خدمة للوطن والالتزام الكامل والوافي بالقيام بالمهام المنوطة، بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية.

عقب ذلك، أشرف الفريق أول على مراسم التصديق على محضر تسليم واستلام المهام، قبل أن يوقع على السجل الذهبي للمديرية العامة للأمن الداخلي.